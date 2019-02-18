«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون مع السعودية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع وفد من شركة الكابلات بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس هشام عبدالرحمن إسماعيل نائب رئيس الشركة ورئيس القطاع التجاري، سبل التعاون في مجالات تطوير شبكة توزيع الكهرباء، وتوفير أفضل أنواع الكابلات لمشروعات الهيئة لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات الكهربائية.

تطوّر وتقدم

وأوضح الليم، أن الهيئة ترحب بالتعاون مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات في هذا المجال لاستكمال مسيرة التطوّر والتقدم، وتوفير بنية تحتية صلبة لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق أعلى معدلات الجودة العالمية في مشروعاتها المختلفة، وسعيها إلى التغيير والإبداع، واتخاذ الخطوات المناسبة نحو التطوير والتنمية المستدامة.

وأشاد بمنتجات شركة الكابلات السعودية، لافتاً إلى حرص الهيئة على إبرام وتفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشركة بما يحقق فائدة للطرفين، من حيث توفير منتجات عالية الجودة والدعم الفني، وضمان تزويد مشروعات الهيئة بالكابلات وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى التوسّع في إجراء الدراسات والبحوث خلال المرحلة المقبلة .