طحنون بن محمد يعزي حماد الحرازين في وفاة زوجته

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى حماد حسن الحرازين في وفاة زوجته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.