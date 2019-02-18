حاكم رأس الخيمة: القطاع الصحي يتطلب تبني أفضل الممارسات العالمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

ثمَّن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع.. مؤكداً أن القطاع الصحي يُعد منظومة متكاملة من المعايير والخدمات التي تتطلب تبني أفضل الممارسات الصحية العالمية مع أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في المجالين الطبي والفني وفق أفضل المعايير الدولية والاهتمام بالجوانب التدريبية والتطويرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الذي أطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على خطط وبرامج الوزارة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب أهم المشاريع الطبية المقرر تنفيذها في الإمارة خلال الفترة المقبلة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى تعزيز صحة المجتــمع وتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.