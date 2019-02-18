«طوارئ» مستشفى خليفة بأم القيوين يستقبل 60 ألف حالة في 2018

المصدر: أم القيوين - البيان

ذكر المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ليام دوفي أن طوارئ المستشفى استقبل في العام الماضي 2018 نحو 60 ألف مريض وبواقع 5 آلاف حالة شهرياً، والتي تشمل حالات القلب والحالات المرضية الطارئة الأخرى وإصابات الحوادث المختلفة.

ولفت دوفي خلال مؤتمر «الحالات الطبية الطارئة» الذي نظمه المستشفى إلى أن قسم الطوارئ يوفرعلاج الحالات الحرجة والعاجلة والبسيطة للأطفال والكبار.

من جهته ذكر الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس الأقسام الجراحية والحوادث، أن اكثر الحالات التي تتردد على قسم الطوارئ هي حالات أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وأمراض القلب والأزمات القلبية. وأكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس الأقسام الجراحية والحوادث أن المؤتمر شهده أكثر من 100 أخصائي.