حاكم الشارقة يطلع على استراتيجية إدارة المراعي في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،على استراتيجية إدارة المراعي، وذلك خلال لقائه أمس بمكتب سموه بوفد دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية يتقدمهم رئيسها سالم محمد النقبي.

وأكد سموه على أن الإمارة تولي أهمية خاصة للحياة النباتية وسعيها لتنظيم عملية الرعي بما يوفر البيئة المناسبة.

وقدم وفد الدائرة في بداية اللقاء شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه لجهود الدائرة في مختلف اختصاصاتها، مؤكدين سعيهم لتحقيق ما تصبو إليه الإمارة وفق رؤية سموه الرشيدة في خدمة المواطنين وفي كافة المجالات.

وعرض الوفد رؤية ورسالة إدارة المراعي، وأهدافها المستمدة من قانون تنظيم المراعي في الإمارة.

وتهدف استراتيجية إدارة المراعي إلى توفير الغذاء للثروة الحيوانية والتنمية المستدامة للموارد الرعوية، وتطوير الأبحاث لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مكافحة التصحر.

وشملت الاستراتيجية التحديات التي تواجه عمل الدائرة وطرق مواجهتها.