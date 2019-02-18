انضمام «الإمارات للصرافة» لرعاة جائزة الأميرة هيا

المصدر: دبي - البيان

انضمت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة لقائمة المؤسسات الراعية والمساهمة في دعم فعاليات وبرامج جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة وذلك بعد توقيعها على اتفاقية رعاية لتكون بموجبها راعياً لفعاليات الدورة السابعة للجائزة لعام 2019.

من جهته، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة بروموث مانغات: «تعكس هذه الشراكة التزامنا الشديد نحو تمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع».

وثمن محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة رعاية شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، مؤكداً أن هذه الرعاية ستنعكس على تحقيق النجاح المطلوب، مضيفاً إنها تؤكد حرص الشركة على مساهمتها المتواصلة في دعم مختلف المبادرات المجتمعية لتأهيل أصحاب الهمم.