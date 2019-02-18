منح موظفتين من القضاء العسكري ترخيص «الكاتب العدل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص موظفتين من مديرية القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهما في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدت الموظفتان، اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، بحضور الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، ويوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخالد التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن قيد ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم من خلال إيجاد بيئة تنافسية، فضلاً عن إتاحة الكاتب العدل الحكومي، لإتمام المعاملات العدلية مباشرة من مقار تلك الجهات في إطار اختصاصاتها، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين.

وأشار المستشار العبري، إلى تنظيم برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص.