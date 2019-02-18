شرطة الفجيرة تنظم الملتقى السنوي الثاني لمنتسبيها

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الملتقى الترفيهي السنوي الثاني تحت شعار «مواطنة إيجابية وريادة مستدامة» لمنتسبيها 2019، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة على مد جسور التواصل، وتعميق أواصر العلاقات الاجتماعية بين الموظفين لمختلف مستوياتهم الوظيفية في العمل.

وتضمن الملتقى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، مثل كرة الطائرة، ولعبة شد الحبل، ومسابقات ثقافية، وفعاليات تراثية، شارك من خلالها الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملون وأبناء الموظفين.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، أهمية الملتقى الذي يجمع منتسبي شرطة الفجيرة في أجواء أسرية برفقة أبنائهم خارج روتين العمل، بهدف التقارب بين القيادة العليا والموظفين.