استفادة حاملي «أبشر» من مزايا «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم تتيح للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والحاملين لبطاقة «أبشر» الاستفادة من عروض وخصومات ومزايا برنامج «بطاقة إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي.

وشهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مراسم توقيع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث مثلهما في التوقيع سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومنى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: «المزايا التي تضيفها بطاقة إسعاد إلى مزايا بطاقة أبشر من شأنها تحفيز الموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل للتوظيف لاسيما في ضوء منظومة السياسات والبرامج والمبادرات، التي تطبقها الوزارة».

قال القائد العام لشرطة دبي: «يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما سعياً نحو تكامل الجهود، وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة في العمل على إسعاد الموظفين والمواطنين».

وأضاف : «هذا التعاون البنّاء سيثمر عنه منح بطاقة «إسعاد» إلى المواطنين العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على بطاقة «أبشر» ليستفيدوا من عروض القطاعان العام والخاص».