شرطة الشارقة تطلع على «خطط الوقاية من الجريمة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتم خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات العالمية الميدانية والتقنية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخطط الوقاية من الجريمة، وبرامج التوعية الجنائية التي تنفذها إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، تحت إشراف ومتابعة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وبحضور العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري.

وقال العقيد سعيد لوتاه، مدير إدارة الحد من الجريمة أن فتح قنوات التواصل مع الأجهزة الأمنية والشرطية المحلية والعربية والعالمية، يمكنها من سد الثغرات الأمنية بأساليب جديدة ومبتكرة.