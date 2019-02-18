61 ألف مستفيد من «الدعم الاجتماعي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 61 ألف شخص من فعاليات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، في حين تعاملت الإدارة مع 6 آلاف حالة خلال 2018.

وتضمنت الفعاليات معارض وملتقيات وأنشطة متنوعة ركزت على التوعية المجتمعية والقانونية.

وأكد اللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع، أهمية التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، للتعاون في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية، والظواهر السلبية، والإسهام في حل الخلافات والقضايا التي لا تستدعي تدخلاً قانونياً.

وأوضح العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بأن المراكز تعمل على محاور مختلفة تشمل الجانب العلاجي لقضايا العنف والخلافات الأسرية، وحل المشادات بين الجيران، والوقاية من العنف المدرسي ونزاعات المراهقين، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

وأشار إلى توفير الدعم اللازم للحالات والاحترافية في التعامل ووضع الحلول التي تلائم المشكلات وتقديم النصح الكامل والإرشاد.