35 % إنجاز المرحلة الثالثة من المحطة (K) لتوليد الكهرباء في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشروع المرحلة الثالثة من المحطة (K) لتوليد الكهرباء ضمن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي وصلت نسبة إنجازه 35%، ويعد إحدى الركائز الرئيسية لتزويد دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، يرافقه كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس-المشاريع، والمهندس يوسف الهاشمي، مدير المشروع.

واطّلع الطاير على تقدم سير الأعمال في المشروع، حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز 524 ركيزة من أصل 540، فيما تم الانتهاء من عمليات صب القواعد الخرسانية الخاصة بأول توربينة غازية، ويتم كذلك التجهيز لعمليات صب القواعد الخرسانية لوحدة التوربينة الغازية الثانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية في الموعد التعاقدي.

وأرست الهيئة عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة (K) بقيمة إجمالية 802 مليون درهم على شركة «دورو فلجويرا» الإسبانية، ويشمل المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين عدد 2 توربينات غازية طراز (F) من شركة سيمنز الألمانية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 590 ميجاوات في درجات حرارة جوية تصل إلى 50 مئوية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل التوربينين خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتعتبر المحطة ‏(K) لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية من المشاريع المهمة للهيئة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وتدار آلياً كما تتميز باحتوائها على أحدث أنظمة وتقنيات التحكم.