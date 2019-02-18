مذكرة تفاهم بين «الإمارات للفضاء» ونظيرتها الأسترالية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الأسترالية، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم برامج البحوث الفضائية بين الجانبين.

وجاءت المذكرة تتويجاً للزيارة الرسمية، التي قام بها وفد وكالة الإمارات للفضاء إلى ولاية جنوب أستراليا- أديلايد، يومي 14 و15 فبراير الجاري. وقع مذكرة التفاهم عن وكالة الإمارات للفضاء مديرها العام الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي وعن وكالة الفضاء الأسترالية أنتوني مورفيت نائب رئيس الوكالة، وذلك في مقر وكالة الفضاء الأسترالية بمنطقة لوت فورتين في مدينة أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: «إننا في وكالة الإمارات للفضاء نؤمن بأهمية التعاون الدولي المثمر في قطاع الفضاء، خصوصاً أن ذلك ينسجم مع رسالتنا ورؤيتنا في أن نصبح من بين الدول الأكثر تقدماً في هذا القطاع».

من جانبه قال أنتوني مورفيت نائب رئيس وكالة الفضاء الأسترالية: «إن توقيع هذه المذكرة مع وكالة الإمارات للفضاء خطوة مهمة في مسيرة وكالة الفضاء الأسترالية من أجل تنمية صناعة الفضاء لديها بمساعدة دولة لها حضورها وإنجازاتها في هذا المجال».

وأضاف مورفيت: «العمل مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يعملون على استكشاف موارد جديدة على الأرض، بالإضافة للبحث عن حدود جديدة في مجرتنا سيساعدنا على تطوير صناعة الفضاء في المستقبل، ويدعمنا لنكون في طليعة الدول التي تمتلك برامج فضائية متقدمة».

وشهدت الزيارة عدداً من المحطات المهمة، حيث ألقى الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء كلمة خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة لـ«برنامج الدراسات الفضائية» التابع للجامعة الدولية للفضاء، والتي تنظمه بالشراكة مع جامعة جنوب أستراليا.

ويعتبر «برنامج الدراسات الفضائية» من البرامج العالمية الشهيرة، والذي يقام على مدى 5 أسابيع في مدينة أديلايد الأسترالية، ويركز على صقل خبرات ومواهب الطلاب في قطاع الفضاء، كما يتيح لهم فرصة فهم أساسيات هذا القطاع، بما في ذلك علوم وتطبيقات وخدمات الفضاء، وهندسة النظم الفضائية، والتقنيات الفضائية، والسياسات العامة في الفضاء، ومشاريع التجارة وريادة الأعمال المرتبطة بالفضاء، وإدارة المشاريع الفضائية، ودراسات القوانين والتشريعات التنظيمية في الفضاء.