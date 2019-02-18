توقعات بحضور 27 ألف زائر ومشارك في «دوفات 2019»

المصدر: دبي - وام

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2019»، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي.

ويتوقع أن يستقطب الحدث هذا العام أكثر من 27 ألفاً و500 زائر ومشارك من 75 دولة حول العالم، إلى جانب 130 متحدثاً من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات واستشاريين ورؤساء جمعيات صيدلانية ومختصين في مجال صناعة الأدوية والصيدلة من داخل الدولة وخارجها.

ويحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الذكية في مجال الطب والصيدلة من خلال 22 ورشة عمل و143 محاضرة و700 ملصق تعليمي.

وقال الدكتور علي السيد حسين رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض «دوفات»: إن قطاع المنتجات الدوائية يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات نتيجة للتطورات المتلاحقة في هذا المجال، وسبل تقديم العلاج والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في القطاع، فضلاً عن حجم الإنفاق المتزايد في مجال الرعاية الصحية.. مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أصبحت الشركات العاملة في مجالات الصيدلة والدواء تبحث عن حلول ومنتجات وخدمات أكثر تقدماً وابتكاراً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.