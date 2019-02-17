"أيدكس 2019" .. رؤية إماراتية لتعزيز السلم والأمن الدوليين

المصدر: وام

انطلقت أعمال الدورة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2019" ومعها تؤكد دولة الإمارات على رؤيتها ونهجها الراسخ لتعزيز السلم والأمن الدوليين .. فهذا الحدث العالمي الأبرز في قطاع الصناعات الدفاعية هو ترجمة حقيقة لرسالة السلام التي يحملها وطن التسامح للعالم والذي يؤكد خلالها أن هذه الصناعة غايتها صون أمن واستقرار والشعوب وحماية المسيرة التنموية للدول ومكتسباتها.

وأكد مشاركون في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2019" أن هذا الحدث العالمي الذي يحظى بمشاركة 1310 عارضاً من داخل الدولة وخارجها يحمل العديد من الرسائل الهامة التي تؤكد عليها دولة الإمارات حاضنة أبرز المعارض الدفاعية في العالم.

وقالوا إن تعزيز السلم والأمن الدوليين هو رسالة إماراتية تؤكد من خلال "أيدكس" على أهمية أن يضطلع الجميع بها مشيرين إلى أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم ومبادراتها في هذا الصدد واضحة للعيان.

وقال اللواء ناصر علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات الدفاعية المتخصصة بجمهورية مصر العربية إن "ايدكس 2019" يشكل منصة مثالية لعرض أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية مشيراً إلى أن فرصة مثالية للشركات العربية والعالمية والإقليمية من أجل تبادل الخبرات والتجارب وعقد الشراكات التي يكون هدفها في المقام الأول ترسيخ دعائم السلم والاستقرار الدوليين.

وأضاف أن دولة الإمارات دولة خير وسلام ومبادراتها لتعزيز السلم والأمن والدوليين واضحة للعيان فالدعم الذي قدمته لمصر اصون امنها واستقرارها تاريخي مشيرا إلى أنها تؤكد من خلال استضافها لهذا الحدث العالمي أن الهدف الأساسي من تطوير هذه الصناعات الدفاعية وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة هو حماية الشعوب وصون أمنها واستقرارها.

من جانبه قال فلاديمير يوشيف مدير شركة انورد ديتكشن المتخصصة في الصناعات العسكرية إن هذا المعرض يشكل منصة مثالية من أجل تلاقي أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم لعقد الشركات وتبادل الخبرات والتعرف على أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع بالعالم.

وأكد أن الصناعات الدفاعية هدفها تعزيز السلم والأمن الدوليين وصون استقرار الشعوب مشيراً إلى أن دولة الإمارات الحاضنة لهذا الحدث العالمي لا تدخر جهداً في تحقيق هذا الهدف وتؤكد من خلال هذا الحدث العالمي أنها تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف دول العالم من أجل ترسيخ السلام العالمي وحماية أمن واستقرار الشعوب.

وقال جي يان زاهو مدير التسويق في شركة نورنكو الصينية أن دولة الإمارات تؤدي دوراً استراتيجياً لتعزيز السلم والأمن العالمي مشيراً إلى أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب يعزز من هذا الدور و أهمية هذا الحدث الذي تشارك فيه مختلف دول العالم وتبحث خلالها مستجدات هذه الصناعة الهامة.

وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على تنظيم معرض أيدكس 2019 مؤكداً أن هذا الحدث العالمي الضخم يحمل عدداً من الدلالات والرسالة السامية التي تؤكد أن دولة الإمارات تحمل رسالة سلام وخير للعالم أجمع ويدلل أيضا على قيم التسامح والتعايش المشترك الراسخة في دولة الإمارات.

وانطلقت اليوم فعاليات معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019" والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري حيث سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وينطلق المعرض لهذا العام بمشاركة/ 1310 /من العارضين المحليين والدوليين مقارنة بـ " 1235' في النسخة السابقة إلى جانب ارتفاع المساحة الكلية للعروض لتصل إلى 168 ألف متربع مربع مقارنة مع 133 ألف متر مربع في العام 2017 مما يجعلها النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته عام 1993.