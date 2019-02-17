محمد بن راشد يزور عدداً من منصات الشركات الوطنية و العالمية في " آيدكس " 2019

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم معرض " آيدكس" 2019 الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى خمسة أيام.

وتجول سموه في أرجاء المعرض و توقف عند عدد من منصات الشركات الوطنية و العالمية المشاركة في الحدث الذي يصنفه المراقبون بأنه من بين أشهر وأكبر معارض دفاعية على مستوى العالم .

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - خلال جولته الشاملة في القاعة رقم "3" - إلى شروح من القائمين على أجنحة الشركات الوطنية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي والبالغ عددها أكثر من ألف و ثلاثمائة شركة وجهة حكومية إماراتية وعالمية .. استمع سموه من المسؤولين والعارضين إلى آخر ما توصلت إليه التقنيات والأبحاث العسكرية الدفاعية من مبتكرات وصناعات حديثة يعرض بعضها للمرة الأولى في " آيدكس " .

و من بين الصناعات التي شاهدها سموه نظم رادار متطورة جدا وآليات عسكرية برمائية وأنظمة صواريخ دفاعية وأسلحة فردية خفيفة و كل ما يلزم لتسليح الجيوش البرية المتطورة .

رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعارضين والعسكرين المشاركين في هذا التجمع العالمي الذي يستقطب كبريات الشركات المختصة في ميدان الصناعات العسكرية و الدفاعية و تقنياتها التي باتت تحرص على المشاركة بـ" آيدكس " نظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبها على مدى خمسة وعشرين عاما منذ انطلاقته في العام 1993 ولايزال يتنامى دورة بعد دورة ويكتسب شهرة دولية أوسع.

وأكد سموه أن صناعة المعارض في دولة الإمارات أصبحت رائدة على مستوى المنطقة والعالم بفضل كفاءة كوادرنا البشرية واكتسابهم خبرات علمية وعملية محليا وعالميا حتى أضحوا خبراء في الكثير من قطاعات العمل الوطني والانتاج والإبداع .

و أعرب سموه عن سعادته باحتضان عاصمتنا الحبيبة أبوظبي للمهرجانات والفعاليات الثقافية والسياحية والاقتصادية الكبيرة وغيرها بما يعزز مكانة دولتنا العزيزة في العالم و يرسخ سمعتها بوصفها دولة سلام وانفتاح وتسامح.

و قال سموه : " نهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونهنئ أنفسنا و أخانا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على كل الانجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها دولة الإمارات لشعبها الوفي في شتى القطاعات وعلى مختلف الصعد .. بارك الله في مسيرتنا مسيرة الخير و العطاء و البناء ".

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة .