محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان ناقلة الجنود المدرعة "الوحش"

المصدر: وام

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. ناقلة الجنود المدرعة "الوحش" التي تعرض لأول مرة من خلال معرض الدفاع الدولي " آيدكس" وهي من تصنيع وإنتاج شركة كاليداس الوطنية التي تعرض هذه الناقلة البرمائية كنموذج لصناعة وطنية واعدة بأيدي وخبرات وطنية 100 في المائة .

وقد أعرب سموهما عن إعجابهما بهذه الصناعة الواعدة وأكدا أن دولة الإمارات بجهود وأفكار كواردها الوطنية ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية.

وبارك سموهما الجهود التي تقوم بها شركة كاليداس الوطنية والقائمون عليها من أجل الإرتقاء بصناعتنا العسكرية الوطنية إلى مستويات متقدمة تستطيع في المستقبل منافسة الشركات العالمية في هذا المضمار.

واستمع سموهما من معالي المستشار فارس محمد المزروعي إلى شرح حول مهمات الناقلة وطاقتها الاستيعابية من الجنود والتي تعتبر أكثر تدريعا على مستوى العالم .. مشيرا إلى أن شركة كاليداس بدأت أيضا تصنيع نوع جديد من الطائرات التدريبية ومكافحة الإرهاب.