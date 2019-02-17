مباشر.. انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس بمشاركة أكثر من 1300 عارض

صورة
المصدر:
  • أبوظبي: صبري صقر وعبدالحي محمد
التاريخ:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس »2019 والدفاع البحري «نافدكس »2019 ، والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حيث سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، كما يركز المعرضان على استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير للدول المشاركة.

وفيما يلي تغطيتنا المباشرة للحدث على تويتر "البيان":

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى