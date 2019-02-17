مباشر.. انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس بمشاركة أكثر من 1300 عارض

المصدر: أبوظبي: صبري صقر وعبدالحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض اليوم فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس »2019 والدفاع البحري «نافدكس »2019 ، والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حيث سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، كما يركز المعرضان على استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي كبير للدول المشاركة.

وفيما يلي تغطيتنا المباشرة للحدث على تويتر "البيان":

عروض تراثية قبل انطلاق العرض العسكري لمعرض الدفاع الدولي #آيدكس في نسخته الرابعة عشرة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Na3jzCT7Pm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2019

#محمد_بن_زايد في طريقه للمنصة الرئيسية بمعرض الدفاع الدولي #آيدكس_2019 الذي انطلق اليوم بمشاركة 1310 عارضين محليين ودوليين #IDEX2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZKojeznPRH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2019

#محمد_بن_راشد يتوجه للمنصة الرئيسية حيث تنطلق فعاليات #آيدكس_2019 التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VrCilGeYBK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2019

عملية مداهمة وهمية باستخدام طائرات الهليكوبتر والمعدات الخفيفة والثقيلة في ساحة العرض العسكري لمعرض #آيدكس_2019 #IDEX2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0L3ptQGX9Q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2019