أمل القبيسي: علاقات الإمارات والسعودية في أزهى مراحلها

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تمر بأزهى مراحلها التاريخية، وتشهد ازدهاراً غير مسبوق، بما يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما التام إزاء مختلف الموضوعات المطروحة خليجياً وإقليمياً ودولياً، وبما يجسد علاقات الأخوة التاريخية التي يحرص على تعزيزها وتقويتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16-20 فبراير الجاري، بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، إن هذه الزيارة المهمة تأتي ترجمة حقيقية لما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمراراً للحوار المتواصل والتنسيق والتشاور القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة.