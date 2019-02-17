حميد النعيمي يطّلع على ابتكارات ومشاريع بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على الابتكارات والمشاريع المميزة التي أطلقتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. جاء ذلك خلال زيارة سموهما منصة أسبوع عجمان للابتكار.

واستمع سموه لشرح عن برنامج سلسلة المستقبل لمركز عجمان X ، كما دشّن سموه مشروع زيارة النزلاء الذكي عن بعد لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.

تنوع المحتوى

وتعتمد البرامج التي أطلقتها بلدية عجمان على تنوع المحتوى المطروح في كل مراحله ليشتمل على أهم التقنيات المستقبلية مثل: «المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجه وطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من أحدث التقنيات التي من شأنها تسريع الخطى نحو المستقبل».

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان لشرح وافٍ قدمته الشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان x عن برنامج سلسلة المستقبل ومخرجات عام كامل من العمل المتواصل لمركز عجمان X والذي تبلور في مشاريع واقعية بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

مراحل

ويسلط برنامج سلسلة المستقبل والذي يتضمن 3 مراحل بدءاً بالجلسات المعرفية الضوء على أفضل الممارسات لشركاء التكنولوجيا بهدف بناء الدعائم وتوفير الحلول ومرحلة تصميم الأفكار والمشاريع من خلال جلسات تصميم الأفكار التي جمعت المسؤولين مع كبرى شركات التقنية المختصة في المجال، وصولاً للمرحلة الختامية للبرنامج والمتضمنة لحلول تقنية جديدة ومشاريع مميزة ستطبق على أرض الواقع ومنها مشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي.

كما اطلع سموه على بعض المشاريع المبتكرة الخاصة بدائرة البلدية والتخطيط ومن ضمنها نظام «رقيب» و«بيان» ويعدان خطوة متقدمة في إنجاز عمليات وخدمات المفتشين في الدائرة، حيث يتمكن موظفو التفتيش في مختلف القطاعات من إجراء وإنهاء أعمالهم في مواقع العمل واستلام طلبات التفتيش الجديدة بشكل لحظي، كما بإمكانهم تحرير المخالفات للمخالفين وتحصيل قيمة المخالفة عن طريق نظام متكامل إلكتروني وذكي.

وتم عرض مشروع نظام أتمتة الأعمال الروبوتية «نشيط»، والذي يتواءم مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان ويعمل «نشيط» كموظف افتراضي ذكي يقوم بالتفاعل والرد على طلبات المتعاملين بشكل تلقائي بالإضافة لمحاكاة كل المهام التي يؤديها الموظف العادي من خلال الاستجابة إلى كل طلبات وخدمات المتعاملين ومعالجتها باستخدام التقنيات الذكية والرد على الخدمة سواء أكانت معلوماتية أم إجرائية بحيث يتم التدقيق على المعاملة والتأكد من صحتها بشكل آني وآلي ثم أخذ الإجراء المناسب وفقاً لاشتراطات العمل المعرفة في نظام الذكاء الاصطناعي وإرسال المخرج النهائي للمتعامل أو طلب تصحيح الملاحظات فيها لاستكمال سير الإجراء لها.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان ببرنامج «The Future Series» والذي أطلقه مركز عجمان x التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان لرسم الخطوط العريضة لمستقبل إمارة عجمان. وأعرب سموه عن سعادته وفخره بالبرنامج والمشاريع المبتكرة التي قدمتها البلدية وتحقق نتائج مشرّفة وتسهل وتطور عمل الدوائر الحكومية.

نقلة نوعية

ويمثل مشروع زيارة النزلاء الذكي عن بعد لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية نقلة نوعية إلكترونية وذكية في سرعة لقاء النزيل بذويه تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تعاون

ومن جانبه أفاد العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان: «أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة عجمان والنيابة العامة الاتحادية من خلال تجهيز قاعات بشاشات عرض وتجهيزات بمواصفات عالية الدقة والجودة وغرف كاتمة للصوت تتيح إمكانية المشاهدة الفورية بين النزيل وذويه في أي وقت ومكان».

دعم

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: «إن تدشين المشروع جاء دعماً لتوجه القيادة الرشيدة بالتحول الذكي في تقديم الخدمات ليمثل نقلة نوعية إلكترونية وذكية في سرعة لقاء النزيل بذويه دون حاجة للحضور للمؤسسة لإتمام الزيارة، حيث يسهم المشروع في تخفيض إجراءات العمل وتقليل الوقت المستغرق ليحصل الزائر على خدمة الزيارة خلال وقت قياسي».