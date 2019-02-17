طلبة مدرسة الأمل للصم بالشارقة يصممون «روبوت» للمعدات الثقيلة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نجح خمسة طلاب من مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية «في تصميم روبوت/ الفيكس آي كيو/ ذي المواصفات العالية، لنقل المعدات الثقيلة في أماكن العمل خاصة تلك التي يصعب الوصول إليها بسهولة والسير بها لمسافات، بإشراف من حنان زكي معلمة التصميم والتكنولوجيا في المدرسة.

وقالت حنان زكي معلمة التصميم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ»لبيان«: إن فريق الطلبة الذين شاركوا في تصميم الروبوت ضم سلطان سعيد طالب في الصف الثامن، ولؤي صالح وخلود محمد من الصف العاشر ورضا إسماعيل بالصف الثامن ومحمد رضوان بالصف العاشر، مشيرة إلى أن الروبوت يمتاز بقدرة تحريكه من خلال جهاز التحكم عن بعد، بحيث يساعد في حمل الأدوات والمعدات الثقيلة ويمكن الاستفادة منه في المطارات وأماكن الشحن على اختلافها كما يعمل على تخفيف الازدحام في محيط الأماكن التي يستخدمونه فيها.

وذكرت أن اختيار الطلبة الذين شاركوا في تصميم الروبوت لم يكن عشوائياً وإنما تم انتقاؤهم وفقاً للمهارات التي يمتلكونها خاصة في التركيب والتصميم، موضحة أن عملية الانتهاء من المشروع استغرقت قرابة شهرين من التدريب خضع لها الفريق، بتعاون ودعم وزارة التربية والتعليم التي وفرت لهم أيضاً مكونات الروبوت ودليل تركيبه حيث عمد الطلبة على اتباع الإرشادات المرفقة، كما أبدعوا في تعديل وتغيير بعض الأشكال في التصميم، وتعلم كيفية تحريك الروبوت بجهاز التحكم بصورة مرنة وسريعة، وعدت زكي منجز الطلبة» نوعياً كونه لا يقتصر على الجانب العلمي فقط وإنما على العمل بروح الفريق وتنظيم الأفكار والتنفيذ وفق خطة موضوعة، ما عزز لديهم ثقتهم بقدرتهم على المنافسة مع أقرانهم الآخرين»، كما أشادت مشرفة المشروع بالجهد الذي بذله الطلبة وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة وترك بصمتهم.