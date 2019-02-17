محمد الشرقي: ابتكارات أبناء الإمارات تحسّن جودة الحياة

المصدر: الفجيرة - وام

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالدور المهم الذي يلعبه الابتكار بوصفه مفهوماً مؤسسياً وقيمة مجتمعية، مشدداً على أهمية أن تضطلع ابتكارات أبناء الإمارات بمهمة تحسين جودة الحياة في الدولة وتقديم الخدمات بما يواكب توجهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل بين الدول على مستوى العالم في جميع المجالات.

جولة

وتفقّد سموه مقر الفعالية الرئيسية في الإمارة التي تقام تحت عنوان: «نبتكر لعالم أفضل»، وذلك في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة في الفجيرة.

وشدد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة العمل على تعزيز قيم الابتكار بين جميع فئات المجتمع والمؤسسات بما يسهم في تطوير العمل الحكومي ويقدم خدمات متطورة ومبتكرة للمجتمع.

فعالية

وتجوّل سموه في أرجاء الأركان الأربعة التي تألفت منها الفعالية الرئيسية، حيث استمع من المشاركين فيها إلى طبيعة مشاركتهم ودورها في تسليط الضوء على مفاهيم التوعية البيئية والاستدامة بطرق وتقنيات مبتكرة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على مشاركات الجهات الحكومية وأحدث ابتكاراتهم في مجال الخدمات العامة، كما تعرف سموه إلى المبتكرين من طلبة المدارس والكليات وطبيعة مشاريعهم الابتكارية التي تركز على الطاقة والاستدامة.

رافق سموه.. محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الفجيرة.