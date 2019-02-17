زايد الدرمكي يخرج المياه العذبة من رطوبة الهواء

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ابتكر الطالب زايد محمد سيف الدرمكي جهازاً يقوم بتجميع الرطوبة من الهواء عن طريق تكاثف بخار الماء، ويمتص الرطوبة من الهواء ويحولها إلى مياه شرب نقية.

تحويل

وأوضح الدرمكي الذي نفذ المشروع تحت إشراف مدير مدرسة القدوة محمد سالم الكعبي ومعلم العلوم وليد محي الدين محمود غنيم أن الجهاز يقضي على البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء قبل تحويله إلى ماء، ويقوم بتنقية الهواء في المنازل والمكاتب، كما أنه يحسن معدلات الرطوبة في الجو، ويحسّن الصحة، ويولّد المياه بطريقة آمنة ومستمرة.

تميز

وتفصيلاً، قال زايد الدرمكي: إن الجهاز يتميز بنظام فلترة وتنقية الماء، ونظام إعادة تدوير المياه، ونظام قابل للتعديل لضبط الماء البارد والساخن، وفلترة للبكتيريا لضمان تدفق هواء نقي، ونظام إغلاق أتوماتيكي آمن مزود بنظام إنذار.

تنقية

وتابع أن مبدأ عمل الجهاز يقوم على تنقية الهواء الوارد ثم استخراج جزيئات الماء عن طريق خفض درجة حرارة جزيئات بخار الماء وتحويلها إلى ندى، كما أن الجهاز مطابق للمواصفات الصحية العالمية، ويهدف المشروع إلى الحصول على المياه النقية من الرطوبة الموجودة بنسبة عالية في الدولة لحل مشكلة قلة الزراعة.

توفير

ويمكن إعادة تصميم هذا الجهاز ليعمل على الطاقة الشمسية لتوفير المياه بالصحراء البعيدة، لتكون فائدته مزدوجة، لأن الجهاز يوفر الماء البارد للمناطق الحارة وهي تقنية تتفوق على تقنية تحلية مياه البحر، لأنها تتطلب طاقة أقل، كما أنها لا تثقل المنشآت بمشكلة التخلص من الملح الناتج عن عملية التحلية.

تقنية

من الممكن توفير الكهرباء لأجهزته في المناطق التي لا يصلها الكهرباء.