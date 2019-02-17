5 آلاف زائر لفعاليات الابتكار في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

شهدت الفعالية الرئيسة لشهر الإمارات للابتكار في الفجيرة تحت شعار «نبتكر لعالم أفضل» في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة بالفجيرة حضور 5 آلاف زائر، وبمشاركة 16 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية بالإمارة، تضمنت العديد من الورش والفعاليات الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز ابتكار عالمي. كما احتضنت منصات الفعالية الطاقات الوطنية المبدعة والمبتكرة في إمارة الفجيرة بعرض أحدث ابتكاراتهم في مختلف مجالات تحسين الخدمات وجودة الحياة على صعيد العمل الحكومي والمجتمعي.

60 مبتكراً

وشملت الفعالية الرئيسة مساحة خاصة تحتفي بـ60 مبتكراً من الطلبة والأفراد والموظفين وأربعة أركان مبتكرة وعدداً من ورش العمل التفاعلية الابتكارية لتعزيز مفهوم الاستدامة والبيئة للكبار والصغار، التي تُجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم التسامح وترسخ ثقافة الابتكار بين مختلف أفراد المجتمع.

صندوق الرمل الذكي

وعرضت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 3 مشاريع مبتكرة ومنها ابتكار «صندوق الرمل الذكي» بالأشعة غير الضارة والذي يتيح الفرصة لدراسة شكل سطح الأرض ويتميز بتسهيل التخطيط للمستقبل والعيش في بيئة أفضل، كما يعطينا تفاصيل ومؤشرات دقيقة عن اتجاه جريان الماء وقراءة الخرائط إلكترونياً. وتضمن جناح المؤسسة أيضاً ورشة عمل تفاعلية حول كيفية تعزيز الابتكار في الموارد الطبيعية وإعادة التدوير قدمتها المستشارة والمدربة عائشة البيرق، بالإضافة إلى مسابقة «فكرة تصنع طفرة» مستهدفة مشاركة موظفي المؤسسة لتتيح لهم فرصة للإبداع وتحويل أفكارهم إلى ابتكارات واقعية.

طائرة مبتكرة

وشاركت المؤسسة بابتكار طائرة من دون طيار وتزويدها ببرنامج يقوم بحساب الإنتاجية لكميات الجبال في الإمارة خلال الأشهر أو طوال العام، كما تساهم الطائرة في إعطاء معلومات دقيقة عن الموارد الطبيعية الموجودة في الإمارة، كما ابتكرت جهازاً للرسم على الصخور ويعتمد الجهاز بشكل رئيس على الرسم ويمكن لأي شخص استخدامه ورسم أي صورة كانت حتى وإن لم يكن محترفاً في الرسم، وتعد فكرة مميزة لأصحاب هوايات الرسم ومتقنيها.

فكرة تصنع طفرة

وتضمن جناح مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أيضاً ورشة عمل تفاعلية حول كيفية تعزيز الابتكار في الموارد الطبيعية وإعادة التدوير قدمتها المستشارة والمدربة عائشة البيرق، بالإضافة إلى مسابقة «فكرة تصنع طفرة» استهدفت مشاركة موظفي المؤسسة لتتيح لهم فرصة للإبداع وتحويل أفكارهم إلى ابتكارات واقعية.

وادي الوريعة

كما شاركت بلدية الفجيرة باستكشاف محمية الوريعة عبر تقنية الواقع الافتراضي إلى جانب إقامة منصة للألعاب الابتكارية لخلق أجواء ابتكارية ثقافية ترفيهية، كما قدمت البلدية للجمهور منصة «فكرتي» الإلكترونية، وشارك مركز الفجيرة للمغامرات بالدراجة الإلكترونية المخصصة لأصحاب الهمم، وشاركت غرفة الفجيرة للتجارة والصناعة بالمرشد الذكي لرواد الأعمال، وطرحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة مبادرة بعنوان فكرة مبتكرة وهدية.

تحويل الرطوبة

وشارك الطالب علي عبدالله الدلي من المدرسة الثانوية الفنية بمشروع تحويل رطوبة الهواء إلى ماء نقي للشرب حيث عمل مع زميله خليفة على مجسم مزود بالطاقة الشمسية ومخزن لتخزين المياه النقية وفلتر ومراوح حيث نجحت تجربة الجهاز خلال أربعة أيام بواقع ساعتين بتجميع 8 مل من الماء ويهدف المشروع إلى استخدامه في المناطق التي تعاني من شح في المياه.