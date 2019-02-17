ورش وأنشطة متنوعة «لإقامة عجمان» خلال شهر الابتكار

المصدر: عجمان ـ البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان العديد من الأنشطة والبرامج الرامية إلى نشر ثقافة الابتكار بين العاملين في الإدارة والتركيز على أهمية الابتكار في تطوير مخرجات العمل لإسعاد المتعاملين.

كما تم تنظيم ورش عمل لإنجاز ابتكارات تسهم في تحقيق السعادة للمتعاملين، مما يؤكد على حرص القيادة في استغلال كافة الفرص المتاحة لاستثمار أفكار الموارد البشرية في تطوير تجربة المتعامل لتوائم احتياجات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وأكد العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب عجمان على أهمية مشاركة الموارد البشرية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الممارسات الريادية التي تستلزم تسخير قدراتهم العقلية في تطوير العمل.

وأشار إلى أهمية «هاكلثون» الإمارات الذي تستضيفه جامعة عجمان، بأن هذا التحدي الفريد من نوعه الذي انطلق خلال شهر الإمارات للابتكار بشعار «بيانات من أجل السعادة» كفيل بطرح حلول تطبيقية لمختلف القضايا التي تواجهها المؤسسات المشاركة.

واطلع العميد علوان على أفكار موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المشاركين في الهاكلثون وشارك في مناقشة الحلول المطروحة لقضية ملصق الإقامة ومتطلبات استكمال منظومة تحويل الخدمات إلى المنصات الذكية بنسبة 100%. كما أشاد العميد محمد عبدالله علوان بمعروضات المشاركين في معرض المواهب من الطلبة وأصحاب الهمم، مشيراً لتنوع الآفاق والإبداع في اللوحات الفنية والأعمال اليدوية للمشاركين من مدرسة ابن تيمية للبنين ونادي عجمان لذوي الإعاقة.