مؤتمر الإسكان الحكومي المستدام يوصي باعتماد الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء

المصدر: دبي ـ البيان

أوصى المشاركون بالمؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام الذي عقد في الجامعة الأمريكية في دبي، بضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء واستمع المشاركون إلى 25 ورقة عمل شارك فيها نخبة من المتخصصين في مجال البناء والتشييد وتخصصات مختلفة في الهندسة المدنية والعمارة وغيرها.

وكان الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة قد افتتح المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى أن الجامعة تفتخر أنها من رواد تطبيق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مناهجها التعليمية، وأشار إلى افتتاح تخصصات جديدة في الهندسة المدنية تركز على الاستدامة في البناء، وكذلك الهندسة الكهربائية تركز على الطاقة المستدامة، وأعلن عن تأسيس مركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة.

كما تحدث الدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة حول اهتمام الجامعة في مجال الابتكار وريادة الأعمال في مجال الإسكان الحكومي المستدام، وأشار إلى مبادرة استخدام الطاقة الشمسية في المباني المؤقتة توفيراً للبنية التحتية، والعمل مع شركات المقاولات المحلية في ابتكار مواد حديثة للأبنية المستدامة، مثل الطابوق العازل للحرارة، والألواح الشمسية المدمجة بالمباني بحيث تكون جزءاً من المبنى.

وقال الدكتور نبيل شناف عميد كلية العمارة والتصميم والفنون حول كيف نتعلم من الماضي، كي ننتج سكناً ملائماً للبيئة؟ وأوضح أن الاستدامة لا تكون بالاعتناء بالجانب البيئي فقط، بل يكمن النجاح في التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ففي المدن القديمة كان هناك مراعاة شاملة لهذه العناصر لذلك عاشت هذه المدن لمدة قرون. بينما نجد بعض الأماكن تحصر الاستدامة في العامل البيئي فقط، وهذا لا يكفي.