شركة دايموند السنغافورية تكرّم هيئة كهرباء ومياه الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت شركة دايموند السنغافورية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة للإنجازات التي حققتها في مجال الاستدامة والحفاظ على الطاقة من خلال تطبيق أحدث برنامجين لكفاءة الطاقة في الشركات الكبيرة والمصانع والاستخدام الأمثل للوقود في وحدات الإنتاج وجهودها المتميزة في طرح وتنفيذ المبادرات والأفكار المبتكرة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ما ساهم في تخفيض 30% من استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأعرب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة عن تقديره لهذا التكريم، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لترشيد الاستهلاك وفق أفضل البرامج والنظم التكنولوجية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة وإعداد الكوادر القيادية في كافة المجالات وأهمها مجالات الطاقة والمياه.

وأكد أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تضمن تحديد الأهداف والتحديات التي يواجهها قطاعا الطاقة والمياه على المستوى الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن البرنامج الذي طبقته الهيئة في مجال كفاءة الطاقة تم في 10 مصانع وشركات كبيرة وتم تخفيض أكثر من 30% من الاستهلاك، خاصة خلال فترة الذروة التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك ما يساهم في تحقيق الثبات والاستقرار للشبكات الكهربائية .