«فكر زايد» في مجلس سالم العامري

المصدر: العين - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي محاضرة بمجلس سالم محمد بن لوتيه العامري في منطقة زاخر بمدينة العين، بعنوان «في فكر زايد» ألقاها الدكتور سلطان محمد النعيمي الأكاديمي والباحث الاستراتيجي، وذلك بحضور عدد من أعيان القبائل والمسؤولين وأبناء المنطقة.

وأكد سالم العامري أن المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قائد حكيم ما زلنا نستنير بفكره ونمشي على نهج رسمه بحبه لزرع الخير في كل مكان.

وأكد المحاضر الدكتور سلطان النعيمي أن رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، انطلقت من مبدأ سعادة الشعب أولاً، وبهذه الفكرة اتجه الشيخ زايد بقوة نحو محاربة ثلاثة أشياء أساسية وهي: الجهل والمرض والفقر التي من شأنها تأخير حركة التطور والتقدم.

واستذكر المحاضر بعض الشهادات لعدد من الأجانب والمستشرقين الذين زاروا المنطقة في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتحدثوا عن الشخصية القيادية للشيخ زايد ورؤيته الثاقبة وطريقة تخطيطه الصحيحة لبناء وطن آمن وقوي.

وشارك في المحاضرة عدد من الشخصيات من أبناء المنطقة ممن كان لهم شرف مرافقة القائد المؤسس، ومنهم الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، والشيخ محمد علي بن ارحمه الشامسي، والفريق حمد بن سهيل الخييلي، وحمد بن هويمل العامري، الذين أكدوا أن ما نعيشه اليوم هو نتاج مرحلة طويلة من التخطيط والبناء والعمل المتواصل قادها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.