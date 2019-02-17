شرطة أبوظبي تُكرّم فريق مبادرات عام زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي فريق مبادرات عام زايد 2018 بقطاع المالية والخدمات والمشاركين والمشاركين في إنجاح فعاليات المبادرات، والراعي الرئيسي لمبادرة «أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه».

وشمل التكريم مجموعة شركات الفطيم، وفريق فزعة الإماراتي التطوعي، وجمعية أصدقاء البيئة، والطلاب المتطوعين ، ورواد التواصل الاجتماعي. وأثنى اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي على جهود فريق عمل مبادرات عام زايد. واعتبر العقيد أحمد الشبلي، رئيس فريق مبادرات عام زايد بقطاع المالية والخدمات أن المبادرات تعكس قيم ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخ الجهود الرامية نحو تخليد ذكراه كرمز للخير والعطاء.