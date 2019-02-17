«تنمية المجتمع» تدعم الأسر الإماراتية المنتجة

المصدر: دبي - البيان

قامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بزيارة سوق رايب ضمن فعاليات حديقة أكاديمية شرطة دبي.

وتجولت معاليها، واللواء المري، في أرجاء السوق بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من الضباط والمدعوين والزوار.

وقامت معاليها بزراعة شجرة التسامح «الغاف» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعار الرسمي لعام التسامح.

وأشادت معالي الوزيرة بالجهود التنظيمية المميزة لسوق رايب، الذي يعد ملتقى مجتمعياً لعرض مختلف المنتجات من إبداعات شرائح متنوعة في مجتمع دولة الإمارات، مشيرة إلى مشاركة الوزارة من خلال مشروع «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة، ومنتجات أصحاب الهمم المتميزة، سعياً منها لتعزيز الشراكات والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأهلي.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري بمشاركة جناح وزارة تنمية المجتمع في فعاليات سوق رايب، مثمناً مبادرتها «الصنعة» الداعمة للصناعة والحرف التراثية، وللأسر الإماراتية المنتجة وأصحاب الهمم والعمل على زيادة وتنويع دخلهم بهدف ضمان حياة جيدة ولائقة بهم.

وقال: «إن هذا المشروع يكرس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي ورؤيتها الاستراتيجية القائمة على ثلاثة محاور وهي إسعاد المجتمع ومدينة آمنة والابتكار في القدرات المؤسسية، مؤكداً أن مشروع سوق رايب يستطيع جذب أكثر من 100 ألف زائر شهرياً وهو ما يجعله منصة كبيرة للتواصل مع الجاليات الأجنبية وخلق شراكات نوعية مع القطاع الخاص».