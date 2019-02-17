«الصحة» و«كليفلاند أبوظبي» يتفاهمان لتسهيل إحالات مرضى الرعاية الحرجة

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، التابع لشركة «مبادلة» للاستثمار، اتفاقية تهدف إلى تسهيل إحالات المرضى من المستشفيات التابعة للوزارة في دبي وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة للحصول على الرعاية الحرجة والمعقدة في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وتقديم خيارات علاجية جديدة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمرضى وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور كبار المسؤولين من الطرفين، على تحديد آلية تعاون وتنسيق تتيح للمرضى وعائلاتهم طلب الإحالة إلى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في حال رأى الطبيب المعالج أن حالتهم تستدعي ذلك بناء على معايير تشخيصية معينة، تعتمدها لجنة خبراء استشاريين لتقييم الحالة الصحية للمريض، بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في المستشفيات المشمولة في الاتفاقية.

وأكد الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية هذه الاتفاقية لتطوير نظام الرعاية الصحية في الدولة معبّراً عن سروره لتعزيز علاقات التعاون مع «كليفلاند» بما يعود بالمنفعة الكبيرة على شريحة المرضى وتوفير الخدمات العلاجية الحرجة والمعقدة في مستشفى متعدد التخصصات مثل كليفلاند كلينك أبوظبي، وذلك يعني القدرة على تغطية كامل سلسلة خدمات الرعاية الصحية. وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية منصة متقدمة لتبادل البيانات والخبرات الطبية، في إطار جهود التنسيق المتواصلة.

من جانبه، عبّر الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في «كليفلاند كلينك أبوظبي» عن سروره بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمستشفيات التابعة لها من جميع أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تزويد المرضى بالخدمات التخصصية والعلاجات التي يحتاجونها داخل دولة الإمارات، مؤكداً أن الهدف هو توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المرضى في المكان والزمان المناسبين، معتبراً أن الاتفاقية خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.