43994 زيارة تفتيشية نفذتها بلدية دبي خلال 2018

المصدر: دبي- وائل نعيم

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نفذت بلدية دبي 43994 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، وخلال الزيارات حصدت 5259 مؤسسة غذائية على تقييم متميزة، و6535 مؤسسة غذائية تحصد تقييم جيد جداً، وتم إيقاف 117 مؤسسة غذائية إيقافاً مؤقتاً عن العمل وذلك بهدف رفع المستوى الفني والصحي لهذه المؤسسات والتأكد من التزام المؤسسات الغذائية تطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات وفقاً لتقارير التفتيش الدورية، حسبما أكدت ذلك إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، وقالت لـــ«البيان»: «إنه تم السماح لعدد كبير من المؤسسات بإعادة تسيير العمل بعد استيفاء المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازمة».

وأضافت البستكي: «تطور أداء المؤسسات الغذائية بإمارة دبي خلال عام 2018 وجاءت النتائج ايجابية واستثنائية في سياق رؤية بلدية دبي. كما تطورت النتائج للمؤسسات المتميزة والحاصلة على تقييم جيد جداً وممتاز وفقاً لنظام التفتيش الذكي الديناميكي. وأصبحت المؤسسات المتميزة أحد أهم المؤشرات الاستراتيجية من المستوى الثاني والتي يتم قياسها بقسم التفتيش الغذائي بشكل سنوي تراكمي يقاس بشكل ربع سنوي لمراقبة تحقيق مستهدفاتها والحفاظ على مدى تطورها».

التفتيش الذكي

وأوضحت البستكي أن التقارير الإحصائية من نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي أظهرت حصول 5259 من المؤسسات الغذائية العاملة بإمارة دبي على تقييم امتياز A وحصلت 6535 مؤسسة غذائية على تقييم جيد جداً B، وبنسبة فاقت المستهدف للمؤسسات المتميزة في مؤشرات الأداء، ما يعد مؤشراً لسباق المؤسسات الغذائية باتجاه التطور والتميز.

برامج استراتيجية

وأشارت إلى أن هذه النتائج المتميزة جاءت نتيجة لتطبيق برامج استراتيجية في سلامة الأغذية على المؤسسات الغذائية في إمارة دبي، إضافة إلى التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات الكفيلة برفع المستوى الصحي والفني لأدائها للوصول للمستوى المتقدم جداً، ومن البرامج الهامة تطبيق نظام تحليل المخاطر «الهاسب» على الفنادق وشركات التموين الغذائي وزيادة فعاليته وهو نظام يستهدف المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية من المواد الخام حتى طاولة المستهلك.

تقييم

وتابعت: الجولات التفتيشية في العام الماضي أسهمت بشكل فعال في رفع مستوى تقييم المؤسسات الغذائية وارتفاع تقييم هذا العدد الاستثنائي للمؤسسات المتميزة خلال الـ9 اشهر من 2018 من المؤسسات إلى تقييم امتياز رافقه وفقاً للإحصائيات زيادة ملحوظة في تقييم المؤسسات بتقدير جيد C ما يؤكد نجاح تطبيق استراتيجية التفتيش الذكي، إضافة إلى زيادة فعالية المشرف الصحي في نسبة عالية من المؤسسات الغذائية. ويلاحظ أيضاً انخفاض ملحوظ في نسبة المؤسسات ذات التقييم المنخفض D & E. وجاء ذلك نتيجة للمتابعة الدورية المنتظمة لمفتشي الأغذية بالقسم لإجراءات التفتيش ومتابعة تحسين المؤسسات المتدنية من خلال تطبيق الإجراءات التصحيحية الفورية خلال التفتيش.

إيقاف مؤقت

وفي ما يتعلق بالمؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها وخاصة عالية الخطورة والتي تم إيقاف النشاط بها مؤقتاً خلال إجراء عمليات التفتيش الروتينية نظراً لرصد مخالفات عالية الخطورة، أشارت إيمان البستكي إلى أنه تم توجيه المفتشين بضرورة تصحيح المخالفات وخاصة المتعلقة بممارسات العاملين التي تؤثر تأثيراً مباشراً على سلامة الأغذية فوراً واستخدام خاصية تصحيح المخالفات بالموقع correct on site الموجودة بقائمة التفتيش على نظام التفتيش الذكي، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل إجراء الإيقاف المؤقت للمؤسسات الغذائية.

وتابعت: «تم إيقاف 117 مؤسسة غذائية فقط إيقافاً مؤقتاً عن العمل خلال العام 2018 وذلك بهدف رفع المستوى الفني والصحي لهذه المؤسسات، للتأكد من التزامها تطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات وفقاً لتقارير التفتيش الدورية، وسمح لعدد كبير منها بإعادة تسيير العمل بعد استيفاء المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازمة».

تفتيش السعادة

وتم إدخال تلك المؤسسات بمبادرة «تفتيش السعادة» بهدف رفع مستويات ومعايير السلامة الغذائية في المؤسسات المستهدفة من خلال الدعم الفني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء في هذه المؤسسات، فضلاً عن تطبيق برنامج التفتيش الذكي ويستهدف البرنامج المؤسسات الغذائية ذات التقييم المتدني بهدف معرفة وتشكيل وتحليل المخاطر الفنية والمتعلقة بالممارسات الصحية ومعالجتها بوضع الحلول الجذرية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في السلامة الغذائية لضمان عدم تكرارها.

1091

كشفت إيمان البستكي أنه في إطار التحديات تم تسجيل وإضافة 1091 مؤسسة غذائية جديدة خلال عام 2018، في نظام التفتيش بمختلف أنشطتها الغذائية «مطاعم، كافتيريات، فنادق، شركات تموين، سوبر ماركت، بقالات» ووفقاً لذلك بينت الإحصائيات العدد الإجمالي للمؤسسات الغذائية المسجلة في النظام بإمارة دبي حيث بلغ 17 ألفاً و590 مؤسسة غذائية عاملة.

زيارات

أشارت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي إلى أن عدد الزيارات الكلية التي نفذها مفتشو قسم التفتيش الغذائي خلال العام الماضي بلغ 43 ألفاً و994 زيارة تفتيش مختلفة التصنيف.