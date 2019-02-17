دورة تدريبية على الاستجابة للطوارئ غير المتوقعة

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة، ختام دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة غير المتوقعة، التي نظمتها إدارة تدريب عمليات الشرطة لمنتسبي وزارة الداخلية، وكان ضمن الحضور العقيد بدران سعيد، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد مصبح سعيد الغفلي، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، وعدد من أعضاء لجنة الاستجابة والمشاركين في الدورة.

تهنئة

وهنأ اللواء الزفين الخريجين مؤكداً حرص ومتابعة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لكل مراحل التدريب لدورات الاستجابة الأولى للحالات الطارئة والتي تهدف إلى تدريبهم على سرعة الاستجابة لأي شكل من أشكال الاعتداءات العنيفة التي تشكل خطراً على الأمن العام حيث يكون الفرد المتدرب قادراً على التدخل في حالات الاعتداءات المسلحة الخطيرة في غياب الفرق التخصصية واحتواء الخطر والقضاء على التهديد.

ومن جانبه قال اللواء الغيثي إن دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة مستمرة في القيادة العامة لشرطة دبي لتشمل جميع منتسبي القوة بناءً على توجيهات القائد العام، ونحن في شرطة دبي سعداء بتنظيم هذه الدورة لوزارة الداخلية والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فالجميع يعمل تحت منظومة أمنية واحدة وهدف واحد هو أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن الدورة اشتملت على عدة محاور ومن أهمها المهارات في الرماية واستخدام الأسلحة التكتيكية، وقيادة المركبات والإسعافات الأولية.

وفي الختام قام اللواء الزفين يرافقه اللواء الغيثي بتسليم الشهادات لخريجي الدورة وأخذ الصور التذكارية معهم، متمنين للجميع النجاح والتوفيق في عملهم وحياتهم.