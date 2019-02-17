«أبوظبي للإعلام» تطّلع على تجربة الشرطة في إسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من مؤسسة أبوظبي للإعلام، على أفضل الممارسات التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجال إسعاد المتعاملين خلال زيارة إلى إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واشاد المقدم حمدان سعيد الراشدي، مدير إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين، بالتعاون المشترك مع «أبوظبي للإعلام»، وخصوصاً في مجال إسعاد المتعاملين بما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات التي تعزز إسعاد المتعاملين، والتزامها وثيقة معادلة إسعاد المتعاملين وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي .