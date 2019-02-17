10 فرق تتأهل لنهائيات «هاكاثون الإمارات» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

اختتم تحدي هاكاثون الإمارات 2019 في إمارة أم القيوين «بيانات للسعادة وجودة الحياة» الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بمشاركة 30 فريقاً عرض منهم 27 فريقاً أفكارهم على لجنة التحكيم وتأهل 10 للتصفيات النهائية محققةً إمارة أم القيوين أعلى مشاركة بين الإمارات الأخرى.

نجاح

ويأتي هاكاثون أم القيوين في أعقاب النجاح الذي حققه هاكاثون أبوظبي والشارقة وعجمان من خلال استقباله عشرات الفرق المتنافسة التي عملت على مدار 3 أيام على دراسة وتحليل البيانات التي وفرتها لهم الجهات المعنية بهدف تقديم حلول ذكية ومبتكرة لتحديات هاكاثون في المجالات كافة.

وأكد المهندس خالد الشامسي مدير عام «أم القيوين الذكية» «أن تحدي هاكاثون الإمارات 2019 يهدف إلى دعم الابتكار في شهر الإمارات للابتكار والاستفادة من العقول الشابة وتفاعلها مع البيانات للوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في جميع المجالات ونشر السعادة بين جميع أفراد المجتمع».

فرصة

وقال الشامسي: «إن هاكاثون أم القيوين فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناسبة مهمة للتفاعل بين المشاركين في أجواء من التنافس بين العقول للخروج بحلول تخدم المجتمع ضمن التحديات المطروحة وسيتم كل ذلك استناداً إلى منظومات بيانات وطنية».

وثمّن دور البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تقديم المبادرات المتميزة والجديدة في مختلف المجالات، وفي طليعتها الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.