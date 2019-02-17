انطلاق فعاليات مهرجان الكورنيش الابتكاري في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

انطلقت أول من أمس فعاليات مهرجان الكورنيش الابتكاري، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري على كورنيش القواسم بالإمارة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وبإشراف مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

إشادة

وأشاد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، الذي افتتح المهرجان، بالحدث وما يضمه من ابتكارات وفقرات، وذلك خلال جولة له في أروقة المعرض الذي يقام على هامشه ويشمل ابتكارات المشاركين في الحدث.. ونوّه إلى الابتكارات المشاركة في ظل دعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن عبر توفير تعليم راقٍ ومتطور لهم.

جهود

من جانبه أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي بذلها هؤلاء الشباب المتميزون في سبيل خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو المستقبل.. داعياً المشاركين من الشباب المبتكرين إلى المزيد من العطاء خدمة للوطن الغالي، وأثنى على الجهود الكبيرة التي أبدعت تلك الابتكارات وشاركت بها إدارات عدة من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

حصيلة

وأكد محمد عبد اللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة، أن مهرجان الكورنيش الابتكاري يعد حصيلة ونتاج التعليم عالي المستوى الذي تدعمه الدولة بكل المستلزمات والإمكانات من أجل مزيد من التطور والازدهار.

وقال إن المهرجان الذي يقام بالتزامن مع «عام التسامح» و«شهر الابتكار» يأتي انعكاساً لدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للمسيرة العلمية بالإمارة وجهود الابتكار والتقدم العلمي لأبناء رأس الخيمة والدولة عموماً.

وأكد الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن فعاليات المهرجان هذا العام تمثل تظاهرة علمية كبيرة مكللة بجهود الشباب الإماراتي الحريص على خدمة بلاده عبر الأخذ بسبل العلم المتنوعة، التي باتت تشكل أساس الحياة العصرية الحديثة.