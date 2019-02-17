محمد بن زايد: الشباب رهاننا للمستقبل

المصدر: أبوظبي، لندن - «البيان» ووام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول الأمريكي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية. كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحثُ مجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ومحاربة تنظيماته العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات راهنت على الشباب في مسيرتها التنموية ومستقبلها، وعلى تميزهم وإخلاصهم وعطائهم لهذا الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها سموه إلى الشباب المشاركين في ملتقى شباب الإمارات العالمي بالمملكة المتحدة نشرها الحساب الرسمي للمؤسسة الاتحادية للشباب على «تويتر».

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