حمدان بن محمد يتفقد مشاريع «إيثار» الثقافية

المصدر: دبي ــ وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤسسة «إيثار»، واستمع سموه إلى شرح حول مشاريع المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع، حيث كان في استقبال سموه ياسر بن خدية، مؤسس «إيثار» ورئيس مجلس إدارتها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع والبرامج والخطط التي يتبناها القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وتعرّف سموه إلى شرح حول أهداف مؤسسة إيثار غير الربحية، بما في ذلك تأسيس معلم حضاري وثقافي يضم 1680 عموداً متناسقاً تحمل سيراً ذاتية للعلماء العرب، تخليداً لذكراهم وتقديراً لإسهاماتهم، كما يشكّل هذا الصرح إضافةً إلى معالم دبي البارزة.

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