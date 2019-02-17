إطلاق «50/‏‏80» لتخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة للعام الرابع

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن المبادرات التي تطلقها شرطة رأس الخيمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية، ساهمت في تراجع مؤشرات الحوادث المرورية البليغة والوفيات، من 110 حوادث في اليوم إلى 40 حادثاً وزيادة الوعي المجتمعي على الطرق وإسعاد المجتمع وارتفاع الشعور بالأمن والأمان بمختلف مناطق الإمارة.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لإطلاق مبادرة (50/‏80) في عامها الرابع، إلى أن المبادرة استفاد منها 190 ألف مستفيد، عبر تسديد 600 ألف مخالفة منذ إطلاقها في نهاية شهر ديسمبر 2015، والتي حصلت على 98% كأعلى نسبة رضا من المتعاملين من المواطنين والمقيمين والشركات على مستوى دولة الإمارات، والمساهمة في تخفيف الأعباء المادية على المخالفين والتي ترتبط بالإقامات والنظر في مساعدة هذه الحالات تماشياً مع عام التسامح على أرض السلام والأمان.

وأكد النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تجني المكاسب الحقيقية لمبادرة (50/‏80) في عامها الرابع، بتراجع عدد الحوادث المرورية وزيادة الوعي المجتمعي بالثقافة المرورية واحترام مستخدمي الطريق والمشاة، وانتظام تجديد المركبات للاستفادة من مميزاتها، ما ساهم في إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لعدد المركبات التي تسير على طرق وشوارع إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم وتحفيزهم على الامتثال لقانون السير والمرور مع مراعاة ظروفهم لسداد المخالفات المتراكمة بتخفيض الأعباء المالية عبر تمديد فترة السداد من يوم إلى 50 يوماً يحصل خلالها المخالف على نسبة تخفيض 50%، ومن 51 يوماً إلى 80 يوماً 30%، ومن 81 يوماً فأكثر لا يوجد خصم، لافتاً إلى أن المبادرة تتيح سداد المخالفات عبر المركز الرئيس ومراكز الشرطة الشاملة الموزعة على مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف النعيمي: يمكن سداد المخالفات عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، والذي يتيح للحالات من خارج الدولة الاستفادة من تخفيض المبادرة، لافتاً إلى أهمية تحديث بيانات قائدي المركبات في الملف المروري لضمان وصول إشعار المخالفات والسداد بطريقة آمنة وسهلة، بالإضافة للمميزات التي يوفرها التطبيق باستعراض معلومات الملف المروري، وتعديل عنوان المسكن والعمل ورقم الهاتف، والاطلاع على المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين.