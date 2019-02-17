محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الامريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث مجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ومحاربة تنظيماته العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.