إصدار كتاب حمد بن محمد الشرقي 2018

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2018»، والذي يعد مرجعاً توثيقياً شاملاً يعرض أبرز أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار العام 2018.

ويوثق الكتاب الذي جاء في 260 صفحة موزعة على 15 فصلاً أهم النشاطات والفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، وفي مقدمتها الحدث الرئيس للإمارة في العام 2018 والمتمثل بافتتاح العرض العسكري «حصن الاتحاد 4» الذي نظمته القوات المسلحة الإماراتية على كورنيش الفجيرة، تحت رعاية سموه، أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وتعرف الحضور خلال العرض العسكري على الإمكانات التي تمتلكها القوات المسلحة وقدراتها القتالية الرفيعة في مكافحة الإرهاب والتصدي لشتى المخاطر والتهديدات، وما يتحلى به أفرادها من كفاءة واقتدار في تنفيذ جميع المهام المنوطة بهم بكل شجاعة وتفانٍ وخبرات ميدانية مع تنسيق عالٍ وتعاون تام بين كافة الوحدات المشاركة. كما يوثق الكتاب مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، تدشين صرح زايد المؤسس على كورنيش أبوظبي تخليداً لذكرى القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويسلط صرح زايد المؤسس الضوء على الغرس الطيب الذي زرعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين والمقيمين والرؤية القيادية الفذة التي كان يتمتع بها كما يحتفي بالأثر الإيجابي الكبير للمغفور له على مستوى الدولة والعالم.

ويعرض الكتاب ضمن فصل «قادة الوطن» حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، مراسم الاحتفال بيوم الشهيد في واحة الكرامة والاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47، ومشاركة سموه في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد مع إخوانه حكام الإمارات.

يوم العلم

كما يوثق الكتاب مشاركة صاحب السمو مع حكام الإمارات وعدد من الشيوخ الأفراح والأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض الكتاب احتفال إمارة الفجيرة بيوم العلم حيث رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر سموه في الرميلة احتفالاً بيوم العلم، مؤكداً سموه «أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان حيث يقف أبناء هذه الأرض الطيبة والمقيمون على أرضها أمام راية الوطن الغالية تعبيراً عن الانتماء للدولة والولاء لقيادتها الحكيمة وترسيخاً لمفهوم المواطنة الصالحة».

ويستعرض الكتاب أهم الكلمات التي وجهها صاحب السمو حاكم الفجيرة والتي تضمنت كلمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمناً خطط عمله الطموحة في بناء الدولة. علاوة على توجيه حاكم الفجيرة كلمة بمناسبة الذكرى 42 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق الـ6 من شهر مايو من كل عام وثمن سموه في الكلمة الدور الاستراتيجي الذي تقوم به قواتنا المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بمناسبة إطلاق دولة الامارات العربية المتحدة القمر الصناعي «خليفة سات» أن القمر يشكل أهمية استثنائية في تاريخها ومرحلة جديدة من مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الإمارات على كافة الصعد.

ووجه صاحب السمو كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد، أكد فيها أن الشهادة في عرف الإماراتيين ثقافة تأسيس لحياة أكثر عدالة وأماناً، ولم يتأخر أبناء الإمارات يوماً عن بذل الغالي والنفيس لتلبية نداء الواجب الوطني والقومي ودحض الإرهاب ومحاربة الباطل.

ويرصد الكتاب أهم المراسيم والقوانين التي أصدرها سموه خلال العام 2018 وفي مقدمتها اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الفجيرة للإحصاء، وقرار صاحب السمو بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة الفجيرة ومتقاعديها بمناسبة مئوية زايد.

كما يستعرض الكتاب قيام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بتدشين عدد من المنشآت الاقتصادية والخدمية في الإمارة، بالإضافة إلى افتتاح سموه عدداً من الفعاليات والمهرجانات في الإمارة وأبرزها قيام سموه بافتتاح فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية، بمشاركة أكثر من 800 فنان وضيف يمثلون حوالي 70 دولة عربية وأجنبية.

ويوثق كتاب حاكم الفجيرة تدشين عدد من المنشآت الرياضية والاقتصادية والتي شملت افتتاح مقر نادي الفجيرة للرماية والفروسية وافتتاح سموه منتجع ميراج باب البحر في مدينة دبا الفجيرة على شاطئ منطقة الفقيت السياحية.

جولات

ويعرض الكتاب جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة الاطلاعية والتفقدية في كافة مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات العامة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة، كما يوثق للقاءات سموه مع عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء، ومسؤولي وسفراء عدد من دول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية والشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والإعلامية العربية والعالمية التي زارت إمارة الفجيرة خلال العام 2018، إضافة إلى استقبال القيادات والفعاليات المختلفة من الإمارات وأبناء الفجيرة.

كما يبرز الكتاب الاتفاقيات التي حظيت برعاية ودعم وحضور سموه خلال عام كامل، وأبرزها حضور سموه توقيع 4 مذكرات تفاهم لترسيخ التعاون بين الفجيرة وإقليم شمالي كازاخستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والبحث العلمي. وتعد هذه الاتفاقيات باكورة الخطوات العملية لترسيخ التعاون بين الجانبين.

ويستعرض الكتاب مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة أبناء الفجيرة مناسباتهم الدينية والخاصة، فيوثق لمشاركة سموه في صلاة عيدي الأضحى والفطر في جامع زايد في الفجيرة، وتبادل سموه التهاني بهاتين المناسبتين وبمناسبة شهر رمضان المبارك مع المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، علاوة على قيام صاحب السمو بتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن والواجب، ومشاركة سموه أبناء الفجيرة في أفراحهم وأتراحهم التي حدثت على مدار العام.

وتزامن إطلاق الكتاب مع الفيديو السنوي الذي يوثق لهذه الفعاليات بالصوت والصورة أيضاً.