«دفاع مدني الظفرة» يعزّز اشتراطات السلامة في المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

واصــلت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الظفرة إجراءات تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة في المدارس خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة الطموح الخاصة ضمن حملة «الأمن والسلامة في المدارس».

وقدم فريق مختص من مركز مدينة زايد النصائح والإرشادات بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة في الفصول المدرسية وأماكن العمل وتوافر طفايات الحريق وتدريب الموظفين وفرق السلامة والطلاب على استخدام معدات الإطفاء، والتعرف على مخارج الطوارئ ونقاط التجمع الآمن داخل المدرسة.

كما وزع كتيبات عن متطلبات السلامة في المـــدارس، وثقـــافة الإخلاء في أوقات الطوارئ وأثنـــاء الحــدث وبروشورات تتضمن نصائح بكـــيفية التــصرف أثناء الازدحام.