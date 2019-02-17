ورشة تستعرض مستجدات دليل تصميم إنارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية ورشة عمل استهدفت من خلالها استعراض مستجدات وتطورات دليل تصميم إنارة أبوظبي والتي جاءت تحت شعار «التحديات والفرص».

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق تفاصيل استراتيجية الإنارة في أبوظبي والتي يشكل دليل تصميم إنارة أبوظبي المرجعية الأساسية في هذه الاستراتيجية الهادفة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية والسياسات المتوافقة مع المعايير البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس سامي الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال كلمة البلدية التي قدمها في افتتاح أعمال ورشة العمل أن البلدية تسعى لتعزيز التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من ملاحظاتهم بهذا الشأن، والعمل على تنمية محاور الدليل بشكل منهجي وذلك لتجسيد استراتيجية الإنارة في إمارة أبوظبي بالشكل الذي يحقق متطلبات الاستدامة.

الاستدامة أولوية

وأضاف الهاشمي أن الالتزام بقيم ومعايير الاستدامة في تنفيذ جميع أعمال الإنارة تُعد أولوية وهدفاً لتحقيق التنمية المنشودة، ومن هذا المنطلق جاء دور بلدية مدينة أبوظبي في مجال الإنارة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الإنارة المنتشرة على الطرق والجسور والأنفاق، وإنارة مناطق المشاة، والساحات والحدائق العامة، والوصول إلى رؤية مشتركة موحدة لترسيخ أفضل الممارسات، واستثمار أفضل التقنيات والأفكار المبدعة التي من شأنها المساهمة في توفير الطاقة وتحقيق الاستدامة وتوفير فرص استثمارية للمطورين، وتوطيد ثقافة الحفاظ على البيئة بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية، والاهتمام باستراتيجية الإنارة والهادفة إلى تخفيض مستويات شدة الإنارة وتخفيض الكلفة الناتجة عن استهلاك الطاقة وإنتاجها الذي له أثر كبير في التقليل من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاستهلاك غير المجدي للطاقة، وترشيد الإنفاق على أعمال صيانة منظومات الإنارة على اختلاف أنواعها.. وتحسين نوعية الإنارة، وإدخال مفاهيم الإنارة الذكية في المشاريع، وتطوير آليات الاستفادة القصوى من الإنارة الطبيعية وتمازجها مع الإنارة الصناعية، وتطوير طرق التحكم بها.