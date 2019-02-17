فتح باب التسجيل لرياض الأطفال من اليوم لغاية الخميس المقبل

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2019 ـ 2020 لمرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول ابتداءً من اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل، ويمكن لأولياء الأمور التسجيل من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والضغط على «التسجيل في المدرسة الإماراتية».

وحددت وزارة التربية والتعليم شروطاً لاستكمال تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات وتشتمل على أن يكون الطالب ضمن السن القانوني ولا يقبل طلب تسجيل طلبة كمستمعين، وعلى المدارس أن تلتزم باعتماد ملف الطالب بعد التسجيل من قبل وزارة التربية، كما تلتزم المدارس الحكومية ورياض الأطفال بقبول الطلبة المستجدين وفقاً لمناطقهم السكنية، فضلاً عن الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط.

وفيما يتعلق بتسجيل أبناء الوافدين العرب شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اجتياز الطلبة المقابلة الشخصية، واختبار القبول، كما سيتم قبول أبناء الوافدين العرب الذين يعملون بالحكومة الاتحادية أو المحلية في مدارس التعليم العام، على أن لا يزيد عدد المقبولين منهم على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة وفي الصف ذاته، كما يمكن قبول أبناء الوافدين في المناطق التي تبعد مسافة 50 كلم فأكثر عن أقرب مدرسة خاصة.

ودعت وزارة التربية والتعليم ذوي الطلبة إلى تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال، نظراً لأهمية هذه المرحلة الدراسية، التي تمهد الطريق لبناء شخصية الطفل، وإعداده وتهيئته بشكل تربوي سليم، ما يسهم في تمكنه من مواكبة وتخطي المراحل الدراسية المتقدمة بكفاءة واقتدار، بما يتماشى مع الأساليب التعليمية الحديثة المتبعة.