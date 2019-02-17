ندوات متخصصة لجامعة الخليج الطبية في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

بدأت جامعة الخليج الطبية في عجمان ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية الاثنين الماضي سلسلة من الندوات والدورات التخصصية في مجال الرعاية الصحية.

وقدم البروفيسور فيديريكو ليجا أستاذ إدارة الصحة في جامعة ميلانو في إيطاليا ورئيس اللجنة العلمية للرابطة الأوروبية لإدارة الرعاية الصحية الندوة العلمية الأولى يوم الاثنين الماضي في فندق ميريديان دبي، حيث تناول خلالها مستقبل إدارة الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض - التحديات للنظم الصحية والأطباء والإداريين.

وسلط البروفيسور فيديريكو الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات الصحية على الصعيد الداخلي والخارجي مثل التغيرات في التركيبة السكانية والتكنولوجيا الجديدة.