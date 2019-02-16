حمدان بن محمد يزور مؤسسة "إيثار" ويطلع على مشاريعها الثقافية

المصدر: وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤسسة "إيثار"، واستمع سموه إلى شرح حول مشاريع المؤسسة وخططها لتحقيق توجيهات القيادة في الاحتفاء بالعِلم ونشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع، حيث كان في استقبال سموه ياسر بن خدية، مؤسس "إيثار" ورئيس مجلس إدارتها.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار حرص سمو ولي عهد دبي على متابعة المشاريع والبرامج والخطط التي يتبناها القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك ما يسهم في تعزيز مكانة دبي الثقافية والحضارية.

وتعرّف سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة، التي رافق سموه فيها سعادة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى شرح حول أهداف مؤسسة إيثار غير الربحية بما في ذلك تأسيس معلم حضاري وثقافي يضم 1680 عمودا متناسقا تحمل جمعيها سيراً ذاتية للعلماء العرب، تخليداً لذكراهم وتقديراً لإسهاماتهم ولتكون شاهدة على ما قدموه للبشرية من إنجازات، كما يشكل هذا الصرح إضافة إلى معالم دبي البارزة، وملتقى للعلماء والأدباء وأفراد المجتمع، وبما يتماشى مع خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي وجعل دبي متحف مفتوح للجميع.