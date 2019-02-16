120 شركة دفاعية تعرض مبتكراتها بجناح انترناشيونال جولدن جروب في "آيدكس"

المصدر: وام

تشارك مجموعة انترناشونال جولدن جروب "آي جي جي " الإماراتية في معرض أبوظبي الدولي للدفاع " آيدكس 2019 " بجناح تصل مساحته إلى 1600 متر مربع ويضم أكثر من 120 شركة تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف دول العالم .

وأكد سعادة الفريق م. محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة " انترناشونال جولدن جروب - آي جي جي" أن الشركة ضاعفت حجم مشاركتها في معرضي "أيدكس و نافدكس 2019" التي ستعلن خلال أيام المعرضين عن إبرام العديد من العقود والاتفاقيات الجديدة مع شركاء محليين وعالميين.

وأضاف أن شركة انترناشونال جولدن جروب " آي جي جي" تعرض خلال الدورة الحالية للمعرضين أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الأمن والشرطة مشيرا إلى أن جناح المجموعة يتيح للشركاء التعرف على أخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم مؤكدا على أهمية المعرض في تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول .

وتوقع الكعبي أن تحقق الدورة الحالية فرصا هائلة للمجموعة ولبقية المشاركين المحليين والعالميين كونه الدورة الأكبر في تاريخ المعرضين مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبات من أكثر من 300 شركة دفاعية للمشاركة ضمن جناح المجموعة تم الموافقة على 120 شركة فقط نظرا لتركيزنا على الجودة و الكفاءة .

وأشاد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية بالدولة قائلا :" لقد أحرزت الصناعات العسكرية والأمنية تقدما ملحوظا في تدريب الكوادر المواطنة وتوفير احتياجات قواتنا المسلحة و نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى الدولة ".

وأضاف أن معرض أيدكس يعد أهم حدث دفاعي عالمي لنقل التقنية والمعرفة إلي الشركات ونقل وتبادل الخبرات في عمل المجموعة إلى جانب الشركات الوطنية على بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ضمن برنامج الأوفست الذي تم تأسيسه بفضل جهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتم من خلاله إقامة صناعات وطنية متعددة المهام والاستخدامات .

وقال الكعبي إن مجموعة انترناشونال جولدن جروب "آي جي جي " الإماراتية تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات وفق نظام التنافسية من خلال تقديم الأفضل والأكثر جودة حتى أصبحت " آي جي جي" المورد الرئيس للمعدات ومستلزمات الجنود والتجهيزات الدفاعية للقوات المسلحة في دولة الإمارات.

وأضاف أن المجموعة بصدد إعداد خطة لتصدير منتجاتها إلى المنطقة من خلال أي جي جي للصناعات المتقدمة والتي تقوم على التنافسية وجودة المنتج في نهجها .

من جانبه أكد فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة "انترناشونال جولدن جروب" أهمية معرضي أيدكس ونافدكس 2019 بالنسبة لصناعة الدفاع المحلية والإقليمية والدولية مشيرا إلى أن هذا الحدث ينقل الخبرة والتقنية والمعرفة بين الدول المشاركة .

وقال إن مجموعة انترناشونال جولدن جروب انتهت من تأسيس مدينة " آي جي جي للصناعات المتقدمة " في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي في زمن قياسي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة والعمل على نقل أحدث التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجية إلى الدولة من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع العديد من الشركاء الدوليين .

وذكر أن مدينة " آي جي جي للصناعات المتقدمة " تعد مدينة رائدة للصناعة الدفاعية الوطنية في الدولة ومكملة للصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية في الوقت ذاته وهي صرح صناعي متميز على المستوى التقني العالي ونتطلع لأن يفوق هذا المشروع الاستثماري كافة التوقعات .

وقال إن الشركات الإماراتية أصبحت تمتلك قدرات كبيرة في مجال التصنيع العسكري وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة أبناء الإمارات العاملين في هذا المجال الاستراتيجي .