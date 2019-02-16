شرطة رأس الخيمة تستمر في تطبيق مبادرة (80/50) لتخفيض المخالفات المرورية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلق اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مبادرة (50/80) في عامها الرابع، والتي استفاد منها 190 مستفيدا، عبر تسديد 600 ألف مخالفة منذ إطلاقها في نهاية شهر ديسمبر 2015، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف إسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم وتحفيزاً لهم على الامتثال لقانون السير والمرور مع مراعاة ظروفهم لسداد المخالفات المتراكمة بتخفيض الأعباء المالية عبر تمديد فترة السداد من يوم إلى 50 يوماً يحصل خلالها المخالف على نسبة تخفيض 50%، ومن 51 يوماً إلى 80 يوماً 30%، ومن 81 يوماً فأكثر لا يوجد خصم، لافتاً إلى أن المبادرة تتيح سداد المخالفات عبر المركز الرئيسي ومراكز الشرطة الشاملة الموزعة على مختلف مناطق الإمارة.