محمد بن راشد: «قصتي» حكايات رحلتي من الماضي إلى المستقبل

المصدر: دبي ـ خلود حوكل

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كتابه الأخير «قصتي..50 قصة في 50 عاماً» استدعاء لذكريات عمرها نصف قرن، قضاها سموه في خدمة الوطن.

وقال سموه في تغريدات له في موقعي «تويتر» و«إنستغرام»، باللغة الإنجليزية، بمناسبة صدور النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي»، وبدء توزيعه في المكتبات داخل الدولة: «انطلقنا من بدايات متواضعة لكن لدينا طموحات كبيرة ونبيلة، وأشارككم في كتابي الجديد رحلتنا من الماضي إلى المستقبل». وأرفق سموه تغريداته بصورة لغلاف النسخة الإنجليزية، وعدد من صفحاته الداخلية، وقد ظللت باللون الأزرق.

ومن المتوقع أن تنضم النسخة الإنجليزية من الكتاب إلى النسخة العربية ضمن صدارة قائمة أكثر الكتب مبيعاً في المكتبات، وهو ما رصدته «البيان» خلال جولة لها في أروقة المكتبات، حيث شهدت إقبالاً ملحوظاً على اقتناء الكتاب من قبل المقيمين والزوار، وقد أعرب عدد من القرّاء غير الناطقين بالعربية عن سعادتهم بالحصول على الكتاب، الذي يروي فيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، جانباً من سيرته الذاتية، ويعكس رحلة تطور دبي.

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