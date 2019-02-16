عبدالله بن سالم يحضر أفراح المزروع

المصدر: الشارقة-وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حسين بن خليفة بن علي المزروع بمناسبة زفاف نجلهم «سالم» إلى كريمة علي بن سالم بن علي المزروع.

وحضر الحفل - الذي أقيم أمس في نادي الغولف والرماية بالشارقة - الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة الضواحي والقرى.